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У Нікополі за вечір від обстрілів уже 4 постраждалих, зокрема 10-річний хлопчик

Катерина ТищенкоНеділя, 7 липня 2024, 22:44
У Нікополі за вечір від обстрілів уже 4 постраждалих, зокрема 10-річний хлопчик
наслідки обстрілів у Нікополі, фото: Сергій Лисак у Telegram

У неділю ввечері в Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів поранено 4 людей, серед них 10-річний хлопчик.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

наслідки обстрілів у Нікополі, фото: Сергій Лисак у Telegram
наслідки обстрілів у Нікополі, фото: Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "За вечір у Нікополі вже четверо постраждалих, серед яких 10-річний хлопчик.

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Серед потерпілих і троє жінок – 41, 64 та 81 років. Вони з осколковими пораненнями та опіками".

Деталі: Лисак додав, що в Нікополі пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки, на одному з подвір'їв сталася пожежа. Понівечені також господарські споруди та теплиці.

Теми: Нікопольвійна
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