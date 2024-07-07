У Нікополі за вечір від обстрілів уже 4 постраждалих, зокрема 10-річний хлопчик
Неділя, 7 липня 2024, 22:44
У неділю ввечері в Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів поранено 4 людей, серед них 10-річний хлопчик.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова: "За вечір у Нікополі вже четверо постраждалих, серед яких 10-річний хлопчик.
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Серед потерпілих і троє жінок – 41, 64 та 81 років. Вони з осколковими пораненнями та опіками".
Деталі: Лисак додав, що в Нікополі пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки, на одному з подвір'їв сталася пожежа. Понівечені також господарські споруди та теплиці.