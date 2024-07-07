ПС: Російська стратегічна авіація здійснила ймовірні пуски ракет

У неділю ввечері з аеродрому "Оленья" в РФ злетіли 4 літаки стратегічної авіації Ту-95.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Зафіксовано зліт 4 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ).

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Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – після 01:10".

Деталі: У Повітряних силах порадили слідкувати за подальшими повідомленнями й у разі повітряної тривоги прямувати в укриття.

Доповнено: 00.27 повітряники повідомили, що літаки Ту-95 прямують на пускові рубежі.

ВІДЕО ДНЯ

О 1.33 ПС повідомили про ймовірні пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95 із Волгоградської області.

Орієнтовний час входження ракет в повітряний простір України – після 2:00.

О 1.41 ракетна небезпека оголошена у східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

Повітряні сили ЗСУ просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і прямувати в укриття.

Довідково: Бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 можуть нести ракети Х-101 та Х-555.