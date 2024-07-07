Генштаб: На фронті 117 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку

На фронті у неділю відбулося 117 боєзіткнень, найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активізувався на Лиманському і Курахівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Російські загарбники завдали по території України один ракетний удар, застосувавши дві ракети, та 68 авіаційних ударів, задіявши 90 КАБів. Крім цього, росіяни використали для ураження 362 дрони-камікадзе та здійснили понад 2700 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

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На Харківському напрямку ворог три рази проводив штурми неподалік населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ. Українські воїни зупинили всі штурмові дії агресора.

На Куп’янському напрямку противник 10 разів атакував українські позиції у районах Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки. Шість атак противника успішно відбито, ще чотири бої продовжуються.

Протягом доби ворог наростив зусилля на Лиманському напрямку. Окупанти сьогодні атакували 14 разів неподалік Невського, Греківки, Макіївки та Тернів. Силами оборони України було відбито 12 атак, ще дві тривають. Втрати російських окупантів уточнюються.

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На Сіверському напрямку ворог два рази намагався просунутися в районі Верхньокам’янського. Всі зусилля потіснити українські підрозділи з займаних позицій зазнали невдачі.

На Краматорському напрямку відбулося чотири безуспішних атаки противника. Українські захисники впевнено зірвали плани росіян неподалік Калинівки, Григорівки та Часового Яру.

Найбільшу активність російські загарбники проявили в неділю на Покровському напрямку. Від початку цієї доби окупанти 45 разів намагалися вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Нью-Йорк, Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка. Дев’ять боєзіткнень досі тривають.

Противник зазнає значних втрат – у неділю на цьому напрямку було знешкоджено 273 окупанта, 91 з них – безповоротно, знищено одну БМП-1, літак Су-25, два ворожих автомобіля. Крім цього, пошкоджено ще дві гаубиці, один танк і одну БМП-2.

На Курахівському напрямку ворог 17 разів безуспішно атакував українські позиції поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.

Противник зазнав невдачі на Времівському напрямку. Росіяни здійснили вісім безуспішних наступальних дій неподалік Водяного, Костянтинівки та Макарівки.

На Оріхівському та Придніпровському напрямку всі зусилля загарбницьких військ потіснити українські підрозділи з займаних позицій також зазнали невдачі.