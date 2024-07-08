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Цієї ночі країну атакували кілька груп крилатих ракет

Катерина Тищенко, Олена ІвашківПонеділок, 8 липня 2024, 02:43
Цієї ночі країну атакували кілька груп крилатих ракет
Ту-95, фото: airliners.net

У неділю ввечері з аеродрому "Оленья" в РФ злетіли 4 літаки стратегічної авіації Ту-95. Близько 1.30 вони здійснили пускові маневри, а близько 2.30 в повітряному просторі країни  зафіксували перші групи ракет. Повітряна тривога тривала до 3.52.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Зафіксовано зліт 4 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ).

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Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – після 01:10".

Деталі: У Повітряних силах порадили слідкувати за подальшими повідомленнями й у разі повітряної тривоги прямувати в укриття.

Доповнено: 00.27 повітряники повідомили, що літаки Ту-95 прямують на пускові рубежі.

ВІДЕО ДНЯ

О 1.33 ПС повідомили про ймовірні пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95 із Волгоградської області.

Орієнтовний час входження ракет в повітряний простір України – після 2:00.

О 1.41 ракетна небезпека оголошена у східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

Повітряні сили ЗСУ просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і прямувати в укриття.

О 2.34 перша група крилатих ракет зафіксована в Чернігівській області. Курс - на південь.

2.36 Напрямок ракет - Київщина.

О 2.38 заходить нова група ракет через Сумщину.

О 2.41 військові повідомили, що на Чернігівщині зафіксовано дві групи ракет. Їх вектор руху - на Київщину.

О 2.51 ракети зайшли у повітряний простір Київщини.

О 2.52 ракети рухалися в напрямку Черкащини. Мешканців Канева військові просять пройти в укриття.

О 2.54 зафіксовано ще дві групи ракет, що летять через Чернігівщину в напрямку Київської області.

О 3.04 ПС повідомили, що ракета із Черкащини змінила курс на Київщину. Вектор руху - Біла Церква.

О 3.06 ракета повз Сквиру (Київщина) в напрямку Житомирської області.

О 3.15 військові повідомили про ще одну групу ракет в напрямку Житомира і попросили людей залишатися в укриттях.

О 3.52 Повітряні сили повідомили про відбій ракетної небезпеки.

За словами військових, зберігається активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні.

Довідково: Бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 можуть нести ракети Х-101 та Х-555.

Теми: Росіяавіаракетний удар
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