Орбан прибув у Пекін

Віктор Орбан в Китаї, фото: Орбан у X

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що прибув до Пекіна.

Джерело: Орбан у X

Деталі: Він лаконічно написав у соцмережі "Мирна місія 3.0" і додав хештег Пекін.

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У неділю після вояжу до Путіна Орбан пообіцяв більше "несподіваних зустрічей".

Лідер Росії Владімір Путін прийняв у п'ятницю у Кремлі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для переговорів, у тому числі про Україну, та розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва.

На пресконференції з Путіним Орбан розповів, що під час своїх поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ загарбницької війни "є дуже далекими".

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