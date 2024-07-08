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Орбан прибув у Пекін

Олена ІвашківПонеділок, 8 липня 2024, 02:31
Орбан прибув у Пекін
Віктор Орбан в Китаї, фото: Орбан у X

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що прибув до Пекіна.

Джерело: Орбан у X

Деталі: Він лаконічно написав у соцмережі "Мирна місія 3.0" і додав хештег Пекін.

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Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У неділю після вояжу до Путіна Орбан пообіцяв більше "несподіваних зустрічей".
  • Лідер Росії Владімір Путін прийняв у п'ятницю у Кремлі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для переговорів, у тому числі про Україну, та розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва.
  • На пресконференції з Путіним Орбан розповів, що під час своїх поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ загарбницької війни "є дуже далекими".

Читайте також про те, що стоїть за поїздкою Орбана до Москви після зустрічі з Зеленським.

Теми: ОрбанКитай
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