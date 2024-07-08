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ISW: в українських військових є технологічна інновація, яка послабить тиск на ППО

Олена ІвашківПонеділок, 8 липня 2024, 04:47
ISW: в українських військових є технологічна інновація, яка послабить тиск на ППО
фото: Getty Images

Українські оператори безпілотників використовують FPV дрони для ураження російських розвідувальних безпілотників.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Дослівно: "Українські оператори безпілотників, схоже, покращують свої можливості перехоплення російських безпілотників дальнього радіусу дії в повітрі. Ці технологічні інновації можуть дозволити українським силам послабити тиск на засоби ППО ближнього і середнього радіусу дії, якщо вони будуть успішно застосовані в широких масштабах".

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Деталі: На відео, опублікованому 1 червня, видно, як українські сили використовують безпілотники FPV для ураження російського тактичного розвідувального безпілотника "Зала" і розвідувального безпілотника середнього радіусу дії "Орлан-10" посеред польоту в районі Великої Новосілки. 

29 червня Харківське оперативно-тактичне угруповання опублікувало відео, на якому видно, як український безпілотник перехоплює російський безпілотний літальний апарат "Ланцет", що летить у повітрі на Харківському напрямку.

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Військові аналітики зауважили, що як українські, так і російські сили, схоже, покращують свою здатність використовувати БПЛА для перехоплення інших БПЛА на тактичному рівні.

ISW ще не бачив підтверджень того, що російські сили використовують дрони для враження українських безпілотників дальнього радіусу дії в повітрі.

Здатність українців використовувати дешеві і широкодоступні безпілотники для масштабного перехоплення більш дорогих російських розвідувальних дронів, ймовірно, дозволила б українським силам послабити російські ударні комплекси, зберігаючи при цьому дорогі і дефіцитні перехоплювачі ППО малої і середньої дальності для більш дорогих і значних російських повітряних цілей. 

Однак ISW поки що не спостерігала, щоб українські сили використовували безпілотники FPV для масштабного ураження російських розвідувальних безпілотників. 

Російські і українські збройні сили наразі ведуть технологічне змагання між наступальними і оборонними силами.

І здатність України впроваджувати технологічні інновації, що випереджають російські адаптації, має вирішальне значення для здатності України нівелювати нинішні переваги Росії в матеріально-технічному забезпеченні.

Ключові висновки ISW за 7 липня:

  • У ніч з 6 на 7 липня українські війська завдали удару з безпілотника по російському складу боєприпасів у Сергіївці Воронезької області.
  • Супутникові знімки підтверджують, що наприкінці червня 2024 року ВПС України здійснили успішний удар по командному пункту російського полку в Бєлгородській області, ймовірно, з озброєння, наданого Заходом, що ще раз демонструє, як Україна може зірвати російські наступальні операції, якщо Захід продовжить скасовувати обмеження на використання озброєння, наданого Заходом, для нанесення ударів по військових об'єктах в Росії.
  • Українські оператори безпілотників, схоже, покращують свої можливості перехоплення російських безпілотників дальнього радіусу дії в повітрі, і ці технологічні інновації можуть дозволити українським силам послабити тиск на засоби ППО ближнього і середнього радіусу дії, якщо вони будуть успішно застосовані в широких масштабах.
  • Чеченський спецназ "Ахмат", ймовірно, змусив російського військового блогера публічно вибачитися після того, як він розкритикував сили "Ахмата". Показовий приклад непрофесіоналізму російських військових.
  • Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Часового Яру та Торецька, а українські війська нещодавно просунулися на північ від Харкова.
  • Дослідники з відкритих джерел проаналізували супутникові знімки і підрахували, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вивезла приблизно 42 відсотки російських танків з місць зберігання під відкритим небом.

Теми: ISWвійнабезпілотники
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