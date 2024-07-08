ISW: в українських військових є технологічна інновація, яка послабить тиск на ППО

Українські оператори безпілотників використовують FPV дрони для ураження російських розвідувальних безпілотників.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Дослівно: "Українські оператори безпілотників, схоже, покращують свої можливості перехоплення російських безпілотників дальнього радіусу дії в повітрі. Ці технологічні інновації можуть дозволити українським силам послабити тиск на засоби ППО ближнього і середнього радіусу дії, якщо вони будуть успішно застосовані в широких масштабах".

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Деталі: На відео, опублікованому 1 червня, видно, як українські сили використовують безпілотники FPV для ураження російського тактичного розвідувального безпілотника "Зала" і розвідувального безпілотника середнього радіусу дії "Орлан-10" посеред польоту в районі Великої Новосілки.

29 червня Харківське оперативно-тактичне угруповання опублікувало відео, на якому видно, як український безпілотник перехоплює російський безпілотний літальний апарат "Ланцет", що летить у повітрі на Харківському напрямку.

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Військові аналітики зауважили, що як українські, так і російські сили, схоже, покращують свою здатність використовувати БПЛА для перехоплення інших БПЛА на тактичному рівні.

ISW ще не бачив підтверджень того, що російські сили використовують дрони для враження українських безпілотників дальнього радіусу дії в повітрі.

Здатність українців використовувати дешеві і широкодоступні безпілотники для масштабного перехоплення більш дорогих російських розвідувальних дронів, ймовірно, дозволила б українським силам послабити російські ударні комплекси, зберігаючи при цьому дорогі і дефіцитні перехоплювачі ППО малої і середньої дальності для більш дорогих і значних російських повітряних цілей.

Однак ISW поки що не спостерігала, щоб українські сили використовували безпілотники FPV для масштабного ураження російських розвідувальних безпілотників.

Російські і українські збройні сили наразі ведуть технологічне змагання між наступальними і оборонними силами.

І здатність України впроваджувати технологічні інновації, що випереджають російські адаптації, має вирішальне значення для здатності України нівелювати нинішні переваги Росії в матеріально-технічному забезпеченні.

Ключові висновки ISW за 7 липня: