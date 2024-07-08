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Затонув один з найсучасніших кораблів ВМС Ірану

Олена ІвашківПонеділок, 8 липня 2024, 05:47
Затонув один з найсучасніших кораблів ВМС Ірану
Фото: Naval News

Один з найсучасніших кораблів військово-морських сил Ірану фрегат Sahand затонув у порту приписки Бендер-Аббас. 

Джерело: Naval News

Деталі: Судну 12 років. Фрегат перекинувся на лівий борт. Над водою видно лише бічні частини корпусу та купол сонара.

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Попередня інформація свідчить про те, що це сталося через "технічний збій" під час ремонту. 

Експерти припускають, що причиною могло стати погане обслуговування або аварія на стоянці, але не виключають і саботаж. 

Іранські фрегати активно діють у Червоному морі, де їх підозрюють у допомозі хуситам атакувати торгові судна. 

Теми: Іранкораблі
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