Затонув один з найсучасніших кораблів ВМС Ірану

Один з найсучасніших кораблів військово-морських сил Ірану фрегат Sahand затонув у порту приписки Бендер-Аббас.

Джерело: Naval News

Деталі: Судну 12 років. Фрегат перекинувся на лівий борт. Над водою видно лише бічні частини корпусу та купол сонара.

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Попередня інформація свідчить про те, що це сталося через "технічний збій" під час ремонту.

Експерти припускають, що причиною могло стати погане обслуговування або аварія на стоянці, але не виключають і саботаж.

Іранські фрегати активно діють у Червоному морі, де їх підозрюють у допомозі хуситам атакувати торгові судна.