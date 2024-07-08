ЗСУ за добу відмінусували 1 200 окупантів і 40 ББМ
Понеділок, 8 липня 2024, 07:16
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу знешкодили 1 200 загарбників, 16 танків та 40 ББМ.
Джерело: Генштабу ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.07.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 552 190 (+1 200) осіб,
- танків − 8 171 (+16) од,
- бойових броньованих машин − 15 685 (+40) од,
- артилерійських систем − 1 4966 (+29) од,
- РСЗВ − 1 115 (+0) од,
- засобів ППО − 880 (+1) од,
- літаків − 361 (+1) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 893 (+31) од,
- крилатих ракет − 2 353 (+1) од,
- кораблів/катерів − 28 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 20 150 (+47) од,
- спеціальної техніки − 2 503 (+8) од.
Дані уточнюються.