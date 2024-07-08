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ЗСУ за добу відмінусували 1 200 окупантів і 40 ББМ

Ірина БалачукПонеділок, 8 липня 2024, 07:16
ЗСУ за добу відмінусували 1 200 окупантів і 40 ББМ
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу знешкодили 1 200 загарбників, 16 танків та 40 ББМ.

Джерело: Генштабу ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.07.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 552 190 (+1 200) осіб,
  • танків − 8 171 (+16) од,
  • бойових броньованих машин − 15 685 (+40) од,
  • артилерійських систем − 1 4966 (+29) од,
  • РСЗВ − 1 115 (+0) од,
  • засобів ППО − 880 (+1) од,
  • літаків − 361 (+1) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 893 (+31) од,
  • крилатих ракет − 2 353 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 28 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 20 150 (+47) од,
  • спеціальної техніки − 2 503 (+8) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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