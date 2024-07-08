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По всій Україні лунала тривога: в Росії злітав МіГ, в повітрі ще можуть бути 5 бомбардувальників Ту-95

Ірина БалачукПонеділок, 8 липня 2024, 07:44
По всій Україні лунала тривога: в Росії злітав МіГ, в повітрі ще можуть бути 5 бомбардувальників Ту-95
Скриншот з карти тривог

Влада України оголошувала повітряну тривогу по всій території країни у зв’язку з тим, що Росія підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 та винищувач МіГ-31 К, який може нести ракети "Кинджал".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram, карта тривог

Дослівно ПС: "Увага! Зафіксовано зліт 5 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ)".

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Деталі: Також повідомляється, що РФ підняла в небо МіГ-31К.

Оновлено: О 7:42 тривогу у столиці скасували. За кілька хвилин сирени перестали вити по всій країні.

Дослівно ПС: "Відбій загрози МіГ-31К. Активність ворожої тактичної авіації на сході та південному сході! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!". 

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Додаткової інформації щодо бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 Повітряні сили не повідомляють.

Теми: повітряна тривога
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