У Києві – низка вибухів, впали уламки ракет: на місце прямують медики
Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.
Джерело: очільник міста Віалій Кличко в Telegram, очільник КМВА Сергій Попко
Деталі: Спочатку мер повідомив, що у передмісті Києва працюють сили ППО, пізніше – про вибухи в самому Києві та виклик "швидкої".
Пряма мова Кличка: "Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада прямує".
Оновлено: Попко повідомив про падіння уламків у трьох районах: Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах. Попередньо, є займання. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.
О 10.54 Кличко повідомив про вибух у Шевченківському районі.
Попередні дані КМВА станом на 11 годину:
- в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;
- в Голосіївському – уламки впали біля житлового будинку;
- в Дніпровському палають уламки в житловій забудові.
- в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
- в Деснянському районі займання будинку.