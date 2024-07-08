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У Києві – низка вибухів, впали уламки ракет: на місце прямують медики

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 липня 2024, 10:46
У Києві – низка вибухів, впали уламки ракет: на місце прямують медики
фото УП

Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Джерело: очільник міста Віалій Кличко в Telegram, очільник КМВА Сергій Попко

Деталі: Спочатку мер повідомив, що у передмісті Києва працюють сили ППО, пізніше – про вибухи в самому Києві та виклик "швидкої".

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Пряма мова Кличка: "Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада прямує".

Оновлено: Попко повідомив про падіння уламків у трьох районах: Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах. Попередньо, є займання. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється. 

О 10.54 Кличко повідомив про вибух у Шевченківському районі.

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Попередні дані КМВА станом на 11 годину:

- в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;

- в Голосіївському – уламки впали біля житлового будинку;

- в Дніпровському палають уламки в житловій забудові.

- в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

- в Деснянському районі займання будинку.

Теми: Київракетний ударвійна
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