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У Києві був приліт у дитячу лікарню "Охматдит"

Альона Мазуренко Понеділок, 8 липня 2024, 11:24
У Києві був приліт у дитячу лікарню Охматдит
будівля "Охматдиту", фото: президент Володимир Зеленський у Telegram

Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", там є постраждалі. 

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram, директор "Охматдиту" Володимир Жовнір в коментарі УП

Пряма мова Кличка: "Влучання в одне із приміщень дитячого медичного закладу".

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Деталі: За словами Жовніра, був приліт в один із корпусів лікарні. Наразі там організовують евакуацію та переїзд усіх, хто був у приміщенні. 

 
ФОТО: ПРЕЗИДЕНТ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ У TELEGRAM

За словами іншого джерела УП, в лікарні є постраждалі. 

Президент Володимир Зеленський, який 8 липня прибув у Варшаву, написав, що "Охматдит" у Києві одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі виключно дитяча лікарня.

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Пряма мова Зеленського: "Зараз лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі, звичайні люди.

Росія не може не знати, куди летять її ракети, і повинна сповна відповісти за всі свої злочини: проти людей, проти дітей, проти людяності загалом. Дуже важливо, щоб світ зараз не мовчав про це і щоб кожен бачив, що таке Росія, що вона робить".

 
фото: Богдан Кутєпов, УП
 
фото: Богдан Кутєпов, УП
 
фото: Богдан Кутєпов, УП
 
фото: Богдан Кутєпов, УП
 
фото: Богдан Кутєпов, УП

Довідка: Охматдит у Києві найбільша дитяча лікарня в Україні. Стаціонар розрахований на 620 лікарняних ліжок, де щорічно проходять лікування до 18 тисяч дітей. У 2020 році відкрили другу чергу нового корпусу лікарні.

Нагадаємо: 

  • Вранці 8 липня російські окупанти здійснили черговий ракетний удар по території України. Російські терористи випустили понад 40 ракет різних типів. 
  • Наразі у столиці міська влада повідомляє про 5 загиблих та 9 постраждалих. 

Знати більше: "24 лютого ми не зупинили жодної операції". Як найбільша дитяча лікарня рятує життя від початку вторгнення

Теми: ракетний ударКиїв
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