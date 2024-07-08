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Зеленський про ранковий удар по Україні: Росія випустила понад 40 ракет різних типів

Станіслав ПогоріловПонеділок, 8 липня 2024, 11:34
Зеленський про ранковий удар по Україні: Росія випустила понад 40 ракет різних типів
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський відреагував на ранковий ракетний удар російських військ по Україні, за його словами, РФ запустила понад 40 ракет різних типів.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня".

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Деталі: Президент повідомив, що усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей.

 

Зеленський наголосив, що весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. "Вбивства – це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку", - зазначив очільник держави.

Теми: ракетний ударЗеленськийУкраїнавійна
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