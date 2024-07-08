У Варшаві розпочалася зустріч Зеленського з Туском: країни підпишуть безпекову угоду

В Офісі президента України підтвердили, що Володимир Зеленський прибув до Варшави та зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Також зазначено, що 8 липня Польща та Україна підпишуть двосторонню угоду про безпеку.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Близько 13:00 за київським часом на офіційних сторінках Офісу президента підтвердили, що Володимир Зеленський перебуває у Варшаві.

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Почалася зустріч Зеленського із Дональдом Туском, які спілкуватимуться віч-на-віч, а також у розширеному складі за участю делегацій.

У Варшаві розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Республіки Польща Дональдом Туском.



Володимир Зеленський і Дональд Туск зустрінуться віч-на-віч, а також у розширеному складі за участі делегацій.



Заплановані переговори про продовження… — Офіс Президента (@APUkraine) July 8, 2024

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"Заплановані переговори про продовження оборонної співпраці, підтримку України на шляху до євроінтеграції та очікування від саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні. Також обговорять участь Польщі у відновленні України, розвиток торгівлі та гуманітарну співпрацю.

Володимир Зеленський і Дональд Туск підпишуть угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, а також поспілкуються з представниками ЗМІ", – оголосили в Офісі президента.

Майже одночасно Дональд Туск опублікував спільне фото лідерів у своєму X (Twitter). "Ви завжди можете розраховувати на нас у цій боротьбі", – зазначив він.

Wytrwałość i odwaga. Te słowa najlepiej oddają postawę @ZelenskyyUa w boju o bezpieczną Ukrainę i bezpieczną Europę.

W tej walce zawsze możesz na nas liczyć. pic.twitter.com/dsEG3lrthS — Donald Tusk (@donaldtusk) July 8, 2024

Вранці 8 липня візит українського президента опосередковано підтвердили в МЗС Польщі, а невдовзі польські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Зеленський вже у Варшаві.

Після зустрічі з Туском та спільної пресконференції запланована зустріч українського президента з польським колегою Анджеєм Дудою.