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СБУ встановила, якою ракетою Росія вдарила по "Охматдиту"

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 липня 2024, 14:37
фото Богдана Кутєпова, УП

Служба безпеки України кваліфікувала удар Росії по національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За попередніми даними слідчих спецслужби, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.

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На місці трагедії уже знайшли відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частину руля цієї ж ракети.

 
 
 

Пряма мова очільника СБУ Василя Малюка: "Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист – це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя".

Теми: Київракетний ударСБУ
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