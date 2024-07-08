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Україна і Польща підписали безпекову угоду

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Понеділок, 8 липня 2024, 14:47
Україна і Польща підписали безпекову угоду
Зеленський і Туск, фото: ОП

Україна та Польща 8 липня підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Підписання угоди відбулось під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави у понеділок. Угоду з боку Польщі підписав глава польського уряду Дональд Туск.

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Деталі угоди поки не розголошують.

Після зустрічі з Туском та спільної пресконференції запланована зустріч українського президента з польським колегою Анджеєм Дудою. 

Останні опитування засвідчили, що 65% українців вважають безпекові угоди з партнерами корисними, але надії на них – стримані.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Зеленський прибув до Варшави у понеділок вранці, перед тим, як вирушити на ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні. 

Читайте детально про вашингтонську зустріч: Джо-мостобудівник: що готує Байден для України на саміті НАТО у Вашингтоні

Теми: ПольщаУкраїнавійнаЗеленський
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