ППО збила 30 ракет з 38 запущених
Понеділок, 8 липня 2024, 14:59
У понеділок під час комбінованої ракетної атаки протиповітряна оборона збила 30 ракет з 38 запущених.
Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram
Деталі: Близько 10-ї ранку ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування.
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Всього, за попередніми даними, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 4 балістичні ракети "Іскандер-М";
- 1 крилату ракету 3М22 "Циркон";
- 13 крилатих ракет Х-101;
- 14 крилатих ракет "Калібр";
- 2 крилаті ракети Х-22;
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 3 балістичні ракети "Іскандер-М";
- 11 крилатих ракет Х-101;
- 12 крилатих ракет "Калібр";
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Пряма мова Олещука: "Світ має жорстко відреагувати на цей злочин. І дискусій про те чи можна завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії взагалі не повинно бути. Помстимося за кожного українця".