ППО збила 30 ракет з 38 запущених

У понеділок під час комбінованої ракетної атаки протиповітряна оборона збила 30 ракет з 38 запущених.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Деталі: Близько 10-ї ранку ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування.

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Всього, за попередніми даними, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

4 балістичні ракети "Іскандер-М";

1 крилату ракету 3М22 "Циркон";

13 крилатих ракет Х-101;

14 крилатих ракет "Калібр";

2 крилаті ракети Х-22;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

3 балістичні ракети "Іскандер-М";

11 крилатих ракет Х-101;

12 крилатих ракет "Калібр";

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Пряма мова Олещука: "Світ має жорстко відреагувати на цей злочин. І дискусій про те чи можна завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії взагалі не повинно бути. Помстимося за кожного українця".