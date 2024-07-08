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Стали відомі деталі безпекової угоди з Польщею: розробка механізму збиття російських ракет

Христина Бондарєва, Євген КізіловПонеділок, 8 липня 2024, 15:32
Стали відомі деталі безпекової угоди з Польщею: розробка механізму збиття російських ракет
Зеленський і Туск. фото: Офіс президента

Безпекова угода з Польщею передбачає положення про розробку механізму збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі.

Джерело: президент Володимир Зеленський на брифінгу у Варшаві в понеділок, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Після підписання угоди про співпрацю у сфері безпеки Володимир Зеленський подякував Польщі за "спеціальні домовленості", відображені в документі. 

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"В безпековій угоді передбачено положення про розробку механізму щодо збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі", – сказав президент.

"Тут я впевнений, що наші команди, наші команди міністерств оборони пропрацюють разом з нашими військовими спільно, як ми можемо швидко реалізувати цей пункт нашої домовленості", – додав Зеленський.

Глава польського уряду Дональд Туск зі свого боку заявив, що ніхто не має права без України вирішувати питання мирного врегулювання з Росією, а також вести перемовини про європейську політику без схвалення ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Зеленський прибув до Варшави у понеділок вранці, перед тим, як вирушити на ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні. 

Теми: ПольщаУкраїнавійна
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