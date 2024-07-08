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Зеленський пояснив, чому Орбан не може бути посередником між Україною та РФ

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 липня 2024, 15:43
Зеленський пояснив, чому Орбан не може бути посередником між Україною та РФ
Орбан і Зеленський у Києві. фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що між Україню та державою-агресором не може бути посередництва крім консолідованих зусиль сильних країн світу , які зможуть змусити Володимира Путіна припинити війну.

Джерело: глава держави під час підходу до преси із главою польського уряду Дональдом Туском

Деталі: Зеленського запитали, чи може прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який після візиту до Києва, вирушив до Москви, заявивши, що це "миротворча місія", бути посередником між офіційним Києвом та Кремлем.

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Пряма мова президента: "Що стосується прем'єр-міністра Орбана, вн був у Києві після цього полетів у Москву. Я не знав про те, що він летить у Москву, це його незалежний вибір. Що стосується, чи може він бути посередником… Немає посередництва між Росією та Україною…

Можуть посередниками бути тільки серйзні сильні союзи, весь світ може змусити Росію зупинити цю війну. Це не про посередництво, це про можливості.

У тебе повинна бути економіка, яка впливає на Росію, або РФ і Путін залежать від цього, або у тебе – дуже потужна армія, яку боїться Путін, яка сильніша, ніж російська. Чи багато таких країн у світі? Небагато. Я думаю, Сполучені Штати – така країна.. і Китай, і Євросоюз (не якась одна країна ЄС, а весь Євросоюз). Це дійсно може бути така посередницька місія. Тому ми йзапропонували можливість, як тиснути на Росію і як зупинити Путіна. Для цього треба об'єднати всі зусилля, бо він не поважає тих, хто слабкий.

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І навіть якщо він зустрічається з (представником) тієї чи іншої держави, це не значить, що він хоче закінчити війну. Він хоче продемонструвати якісь кроки, але за цією демонстрацією у нього завжди йде кривава демонстрація, як сьогодні зранку в Україні".

Теми: ЗеленськийОрбанвійна
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