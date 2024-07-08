Повітряні сили про особливість удару РФ 8 липня: крилаті ракети летіли на надмалих висотах

Під час нинішнього повітряного удару РФ по Україні ворожі крилаті ракети летіли на надмалих висотах, що ускладнює їх знищення підвищує загрозу наслідків від збиття.

Джерело: представник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у Facebook

Деталі: Ігнат резюмував, що враховуючи нічну атаку, російські терористи випустили по українських містах 44 ракети різних типів. 33 вдалось збити протиповітряній обороні.

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На жаль, ворог постійно удосконалює не лише розвідувальні та ударні БпЛА, а й інші засоби повітряного нападу – крилаті та балістичні ракети, зазначає офіцер. Як наслідок, їх стає важче виявляти та знищувати. Ворожі ракети оснащуються додатковими засобами, зокрема радіолокаційними та тепловими пастками.

Пряма мова: "Під час сьогоднішнього удару крилаті ракети летіли на надмалих висотах, бойова робота по них велася подекуди на висоті до півсотні метрів, що, звісно, теж може призвести до жахливих наслідків на землі. Тож не ігноруйте тривогу, особливо, коли точно відомо про рух ракет чи дронів у вашому напрямку. Бережіть себе та своїх рідних!

Помстимося".