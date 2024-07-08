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Кулеба прокоментував удар РФ по "Охматдиту": Відповідь Путіна на "мирні пропозиції"

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоПонеділок, 8 липня 2024, 18:24
Кулеба прокоментував удар РФ по Охматдиту: Відповідь Путіна на мирні пропозиції
зруйнований корпус "Охматдиту". фото СБУ

Після масованого ракетного обстрілу українських міст очільник МЗС України Дмитро Кулеба вкотре закликав міжнародних партнерів України прискорити постачання Києву засобів протиповітряної оборони.

Джерело: Кулеба у X (Twitter), цитує "Європейська правда"

Деталі: Очільник дипломатичного відомства зазначив, що удар по двох лікарнях у Києві, зокрема "Охматдиту" – це "справжнє обличчя Росії" та "справжня відповідь Путіна на всі мирні місії та пропозиції".

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"Цей варварський удар вкотре закликає весь світ, усіх лідерів та країни, якнайшвидше надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони та боєприпаси. Додаткові Patriot та зброю. Закликаю партнерів ухвалити рішення без зволікань", – додав він.

Голова МЗС зазначив, що Україна також звернулася до членів Ради безпеки ООН з проханням провести екстрене засідання щодо російських ударів по українській цивільній інфраструктурі.

"Закликаю всі країни та міжнародні організації рішуче засудити сьогоднішній удар, вжити негайних заходів для посилення потенціалу протиповітряної оборони України та відкинути будь-яке умиротворення вбивці дітей та інших цивільних", – підсумував Кулеба.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на тлі російської атаки на "Охматдит" розкритикував "корисних ідіотів", які "марять" про мир з Росією.

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс закликав зняти обмеження на удари по військових цілях у Росії після атаки на "Охматдит".

Теми: ракетний ударМЗСвійнаППО
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