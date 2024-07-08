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США вважають, що атаку на "Охматдит" треба розслідувати як воєнний злочин РФ

Сергій Сидоренко, Євген КізіловПонеділок, 8 липня 2024, 19:52
США вважають, що атаку на Охматдит треба розслідувати як воєнний злочин РФ
Майкл Карпентер. фото: getty images

Удари Росії по медичних об’єктах в Україні відбуваються вже не вперше, а обстріл "Охматдиту" підкреслює необхідність розслідування цих дій.

Джерело: директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер на брифінгу у Вашингтоні, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Деталі: У Білому домі, де вже відреагували на російський удар по "Охматдиту", засудивши його – вважають, що цей злочин російських військ заслуговує також на окреме розслідування.

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"Це жахливо, це не може бути обґрунтовано, і звісно це має бути розслідувано", – наголосив дипломат.

"Атака на пологовий будинок, а також на дитячу лікарню – на жаль те, що відбувається не вперше під час війни", – додав Карпентер, ще раз підкресливши, що потрібні подальші дії після цього злочину росіян. "Я розраховую, що цей удар є таким, що потребуватиме глибшого вивчення, розслідування", – сказав він.

Нагадаємо, у Білому домі засудили останню масовану російську ракетну атаку на Україну, зокрема, на "Охматдит", і висловили очікування, що на саміті НАТО будуть оголошені кроки, які дозволять попередити подібні атаки.

ВІДЕО ДНЯ

Перед цим міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованого ракетного обстрілу українських міст укотре закликав союзників України прискорити постачання Києву засобів протиповітряної оборони.

А міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на тлі російської атаки на "Охматдит" розкритикував "корисних ідіотів", які "марять" про мир з Росією.

Теми: Київракетний ударСШАвійна
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