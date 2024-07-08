Масований ракетний удар РФ: загинули 37 людей, зазнали поранень – 170

Унаслідок удару РФ по території України 8 липня загинуло 37 людей, поранені 170.

Джерело: ДСНС, президент України Володимир Зеленський

Дослівно: "Ситуація щодо обстрілів унаслідок масованого ракетного удару по території України:

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Всього загинуло 33 особи: 22 - місто Київ; 11 - Дніпропетровська область.

Поранено 140 осіб: 74 - у столиці; 2 - у Київській області; 64 - Дніпропетровській області".

Деталі: Також рятувальники повідомляють про 19 врятованих осіб: 11 у Києві та 8 у Дніпропетровській області.

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Оновлено о 23:04: Зеленський повідомив, що щонайменше 37 людей загинули, серед них троє дітей, і 170 зазнали поранень, зокрема 13 дітей.