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Кабмін шукає місце для переїзду персоналу та пацієнтів "Охматдиту"

Тетяна ОлійникПонеділок, 8 липня 2024, 20:43
Кабмін шукає місце для переїзду персоналу та пацієнтів Охматдиту
Наслідки російського удару по "Охматдиту" 8 липня. Фото - МВС

Кабінет міністрів України на найближчому засіданні розгляне наслідки російської атаки 8 липня, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит".

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Деталі: Глава уряду доручив міністерствам охорони здоров'я, економіки та фінансів попрацювати над виділенням коштів на відновлення медзакладів і допомоги постраждалим.

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Пряма мова: "Наслідки цієї варварської атаки розглянемо на найближчому засіданні Уряду. Дав доручення МОЗ, Мінекономіки, Мінфіну невідкладно опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення медичних закладів і допомоги постраждалим.

Також на доручення Президента України Уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів "Охматдиту".

Деталі: За словами Шмигаля, в уряді сподіваються, що міжнародні партнери України "зроблять свої висновки".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • Унаслідок ракетного удару РФ по дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" 8 липня загинули двоє дорослих, одна з яких 30-річна лікарка Світлана Лук'янчук.

Теми: дітиракетний ударвійнаКабінет міністрів
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