Кабмін шукає місце для переїзду персоналу та пацієнтів "Охматдиту"
Кабінет міністрів України на найближчому засіданні розгляне наслідки російської атаки 8 липня, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит".
Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Деталі: Глава уряду доручив міністерствам охорони здоров'я, економіки та фінансів попрацювати над виділенням коштів на відновлення медзакладів і допомоги постраждалим.
Пряма мова: "Наслідки цієї варварської атаки розглянемо на найближчому засіданні Уряду. Дав доручення МОЗ, Мінекономіки, Мінфіну невідкладно опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення медичних закладів і допомоги постраждалим.
Також на доручення Президента України Уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів "Охматдиту".
Деталі: За словами Шмигаля, в уряді сподіваються, що міжнародні партнери України "зроблять свої висновки".
Що передувало:
- Унаслідок ракетного удару РФ по дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" 8 липня загинули двоє дорослих, одна з яких 30-річна лікарка Світлана Лук'янчук.