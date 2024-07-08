Кабмін шукає місце для переїзду персоналу та пацієнтів "Охматдиту"

Кабінет міністрів України на найближчому засіданні розгляне наслідки російської атаки 8 липня, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит".

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Деталі: Глава уряду доручив міністерствам охорони здоров'я, економіки та фінансів попрацювати над виділенням коштів на відновлення медзакладів і допомоги постраждалим.

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Пряма мова: "Наслідки цієї варварської атаки розглянемо на найближчому засіданні Уряду. Дав доручення МОЗ, Мінекономіки, Мінфіну невідкладно опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення медичних закладів і допомоги постраждалим.

Також на доручення Президента України Уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів "Охматдиту".

Деталі: За словами Шмигаля, в уряді сподіваються, що міжнародні партнери України "зроблять свої висновки".

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