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Німеччина відзвітувала про відправку Україні боєприпасів до Patriot і Leopard 1

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 8 липня 2024, 21:33
Німеччина відзвітувала про відправку Україні боєприпасів до Patriot і Leopard 1
Patriot. Фото - Getty Images

Уряд Німеччини в понеділок, 8 липня, оновив перелік військової допомоги, відправленої в Україну, підтвердивши надання третьої системи протиповітряної оборони Patriot.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Згідно з переліком, Україна отримала від Німеччини третій зенітно-ракетний комплекс Patriot із запчастинами та ракети-перехоплювачі до нього, боєприпаси танка Leopard 1, 9000 снарядів до самохідних зенітних установок Gepard і 55 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.

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У переліку також згадані дві радіолокаційні станції TRML-4D, 30 розвідувальних дронів Vector, 200 мобільних засобів глушіння дронів, 10 надводних дронів, чотири танки розмінування WISENT 1 та одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2.

Крім того, Німеччина передала 29 терміналів супутникового зв'язку, 150 окулярів нічного бачення, два пікапи, 10 захищених авто, 58 тисяч набоїв калібру 40 мм, 93 тисячі димових гранат, 800 штурмових гвинтівок MK 556, 10 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом, 150 гвинтівок CR 308 і 250 кулеметів MG5.

Нагадаємо, посол Німеччини Мартін Єгер ще минулого тижня повідомив про прибуття в Україну вже третьої системи протиповітряної оборони, яку передала його держава.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом у першому півріччі 2024 року Німеччина видала ліцензій на експорт зброї в Україну на суму 4,88 мільярда євро.

Теми: НімеччинаPatriotтанки
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