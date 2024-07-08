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Столтенберг засудив масовану ракетну атаку Росії на Україну

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникПонеділок, 8 липня 2024, 22:27
Столтенберг засудив масовану ракетну атаку Росії на Україну
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив ракетні обстріли Росією українських міст, які відбулись у понеділок. 

Джерело: Столтенберг сказав, прибувши до Пентагону на зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Столтенберг виступив напередодні саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня. 

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"В Україні Росія продовжує свою жорстоку війну. Лише сьогодні ми стали свідками жахливих ракетних атак на українські міста, в результаті яких загинули невинні цивільні, в тому числі діти. Я засуджую ці жахливі атаки", – сказав він.

Генсек додав, що саміт у Вашингтоні ухвалить рішення щодо подальшого посилення підтримки України.

"І Росія повинна зрозуміти, що вони не зможуть нас перечекати. Їм доведеться сісти за стіл переговорів і прийняти рішення, в якому Україна отримає гору як суверенна незалежна держава", – заявив Столтенберг.

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Нагадаємо, США виступають за розслідування удару по "Охматдиту" як воєнного злочину РФ.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованого ракетного обстрілу українських міст укотре закликав союзників України прискорити постачання Києву засобів протиповітряної оборони.

Читайте також детальну статтю про те, що готує Байден для України на саміті НАТО у Вашингтоні

Теми: НАТОракетний удар
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