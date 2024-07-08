Орбан після зустрічі з Путіним надіслав ЄС цинічного листа про "мир для України"

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан після візиту до Росії написав голові Європейської ради Шарлю Мішелю та лідерам ЄС листа із "резюме" його переговорів із Володимиром Путіним, де фактично переказав тези російської пропаганди про "мир для України".

Джерело: лист Орбана, датований 5 липня, який є в розпорядженні "Європейської правди"

Деталі: У листі прем’єр Угорщини запевняє, що під час візиту "не висував жодних пропозицій і не висловлював жодної думки від імені Європейської ради чи Європейського Союзу", а протилежні твердження "є безпідставними".

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Говорячи про розмову з Путіним, Орбан заявив, що ставлення Путіна до ситуації на лінії фронту "суттєво відрізняється від тлумачення президента Зеленського".

"Путін жодним чином не згадав російські втрати. Що стосується українських втрат, то російська сторона оцінює щомісячні втрати українських сил у 40-50 тисяч солдатів, які ще більше посилилися в останні тижні. Тому (Путін. – Ред.) був здивований тим, що президент України відкинув пропозицію про тимчасове припинення вогню", – каже він.

Водночас, ідеться в листі, Путін готовий розглянути можливе перемир'я, яке "не слугуватиме прихованій передислокації та реорганізації українських сил".

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Угорський прем’єр додав, що Росія (зі слів Путіна) готова погодитись тільки на умови, визначені під час переговорів у Стамбулі у квітні 2022 року, "особливо п'ятий пункт документа, який визначає міжнародні гарантії безпеки, які повинні бути надані Україні". Ідеться про право вето так званих гарантів безпеки України на можливе застосування сили проти неї, причому серед цих гарантів Росія хотіла бачити себе.

Також Москва, ідеться в листі, "готова обмінятись думками" стосовно так званої мирної пропозиції Китаю і Бразилії. Ця "пропозиція" передбачає проведення "мирних переговорів" між Україною та Росією і взагалі не згадує про необхідність відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Решту листа Орбан присвятив переказуванню своїх тез про те, що "Європі потрібен мир" для економічного процвітання, а шанси на мир зменшуються "через те, що дипломатичні канали заблоковані і відсутній прямий діалог між сторонами".

"Час є вирішальним фактором у світлі інтенсифікації бойових дій і швидкого зростання людських жертв. Якщо ми не зможемо зупинити цей процес, то в найближчі два місяці ми станемо свідками більш драматичних втрат і військових подій на фронті, ніж будь-коли раніше", – констатує він.

Насамкінець угорський прем’єр вважає, що США через виборчу кампанію в найближчі місяці не зможуть виявити "політичне лідерство" в цьому питанні, тому потрібно розглянути можливість запустити "європейську ініціативу" в дусі "стратегічної автономії".

Раніше Віктор Орбан після поїздки до Москви розповів, як до останнього приховував ці плани від західних союзників, та пообіцяв більше "несподіваних зустрічей" найближчим часом.

Посли країн-членів ЄС тим часом мають намір порушити питання візитів Орбана із його самопроголошеною "мирною місією" щодо України на наступному засіданні Комітету постійних представників ЄС.

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