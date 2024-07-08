Генштаб: Противник інтенсивно атакує на Покровському напрямку

На фронті з початку доби 8 липня відбулось 108 бойових зіткнень, російські війська активно атакують на покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 8 липня

Деталі: На Харківському напрямку росіяни сім разів штурмували позиції українських підрозділів в районах Сотницького Козачка, Вовчанська, Тихого, Стариці і Глибокого.

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П’ять разів РФ атакувала на Куп’янському напрямку. Бої точилися поблизу Стельмахівки і Берестового, де чотири атаки наші воїни відбили. Ще один бій продовжується у районі Петропавлівки.

На Лиманському напрямку за день російські війська 12 разів штурмували позиції українських захисників. У районах населених пунктів Греківка, Невське, Макіївка, Терни відбито 11 атак, одна триває.

На Сіверському напрямку наші війська відбили п’ять атак противника поблизу Верхньокам’янського.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку зазнали невдачі сім спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру, Григорівки, Андріївки та Білої Гори.

Дослівно: "На Торецькому напрямку ситуація напружена: окупанти за сьогодні 16 разів штурмували поблизу Диліївки, Торецька, Північного та Нью-Йорка. Усі атаки зупинено.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня загалом здійснив 38 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новоолександрівки, Воздвиженки та Новоселівки Першої. 10 боєзіткнень на напрямку ще тривають. За попередніми підрахунками, за поточну добу наші воїни ліквідували та поранили тут 294 військовослужбовця ворога. Втрати загарбників у техніці уточнюються.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується сім бойових зіткнень. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка. Бойові дії продовжуються у трьох локаціях.

На Времівському напрямку точаться два боєзіткнення біля Водяного та Костянтинівки.

Противник активізувався на Оріхівському напрямку, де за день здійснив три безуспішних атаки неподалік населених пунктів Роботине та Мала Токмачка.

На Придніпровському напрямку три штурмових дії ворога на лівобережжі Дніпра успіху не мали. Втрат позицій не допущено".