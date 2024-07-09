ЗМІ: Російських військових почали ховати у братських могилах

Загиблих в ході вторгнення в Україну російських військових, особи яких не вдалося встановити, почали ховати в братських могилах.

Джерело: The Moscow Times

Деталі: За даними призначеного Москвою "омбудсмена" окупованої частини Луганської області України Ганни Сороки, у "ЛНР" таким чином було поховано тіла не менше 20 невідомих військовослужбовців.

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Братську могилу викопали поблизу меморіального комплексу "Незагоєна рана Донбасу", розповіла Сорока.

У кінці 2021 року, незадовго до початку повномасштабного вторгнення в Україну, у Росії розробили національний стандарт, який визначає вимоги до масових поховань людей і тварин у військовий час і на випадок надзвичайних ситуацій. Документ набрав чинності в лютому 2022 року.