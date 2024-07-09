В Бєлгороді поскаржилися на обстріл: влада рекомендує вивозити дітей

Місце влучання у Бєлгороді, фото з соцмереж

У ніч на вівторок у Бєлгороді пролунало кілька вибухів.

Джерело: губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков у Telegram, російське пропагандиське видання "РИА Новости", Astra

Деталі: За даними російської влади, у Бєлгороді нібито були пошкоджені кілька приватних будинків.

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Карети швидкої допомоги стоять по всьому місту.

Автомобіль швидкої допомоги у Бєлгороді, фото Astra

Також відомо про роботу ППО над Шебекіно Бєлгородської області.

Місце влучання у Бєлгороді, фото Astra

Гладков, який приїхав на місце влучання у Бєлгороді, під час спілкування з місцевими жителями заявив, що ситуація з обстрілами не покращується і закликав відправляти дітей до літніх таборів.