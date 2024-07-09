В Бєлгороді поскаржилися на обстріл: влада рекомендує вивозити дітей
Вівторок, 9 липня 2024, 01:43
У ніч на вівторок у Бєлгороді пролунало кілька вибухів.
Джерело: губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков у Telegram, російське пропагандиське видання "РИА Новости", Astra
Деталі: За даними російської влади, у Бєлгороді нібито були пошкоджені кілька приватних будинків.
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Карети швидкої допомоги стоять по всьому місту.
Також відомо про роботу ППО над Шебекіно Бєлгородської області.
Гладков, який приїхав на місце влучання у Бєлгороді, під час спілкування з місцевими жителями заявив, що ситуація з обстрілами не покращується і закликав відправляти дітей до літніх таборів.