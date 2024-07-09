Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

В Бєлгороді поскаржилися на обстріл: влада рекомендує вивозити дітей

Олена ІвашківВівторок, 9 липня 2024, 01:43
В Бєлгороді поскаржилися на обстріл: влада рекомендує вивозити дітей
Місце влучання у Бєлгороді, фото з соцмереж

У ніч на вівторок у Бєлгороді пролунало кілька вибухів.

Джерело: губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков у Telegram, російське пропагандиське видання "РИА Новости", Astra

Деталі: За даними російської влади, у Бєлгороді нібито були пошкоджені кілька приватних будинків.

Реклама:

Карети швидкої допомоги стоять по всьому місту.

Автомобіль швидкої допомоги у Бєлгороді, фото з соцмереж
Автомобіль швидкої допомоги у Бєлгороді, фото Astra

Також відомо про роботу ППО над Шебекіно Бєлгородської області.

Місце влучання у Бєлгороді, фото Astra
Місце влучання у Бєлгороді, фото Astra

Гладков, який приїхав на місце влучання у Бєлгороді, під час спілкування з місцевими жителями заявив, що ситуація з обстрілами не покращується і закликав відправляти дітей до літніх таборів.

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія та Іран прагнуть поглиблення відносин і співпраці – ISW

відеоПід час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина

У неділю Україна потерпатиме від спеки, на Київщині до 39°

Bloomberg: Орбан на саміті НАТО виступив проти вступу України

мапаРосійський "Шахед" пролетів 350 км над Білоруссю - Гаюн

Стефанішина: Україну можуть запросити до НАТО в будь-який момент

Усі новини...
Росія
ЗСУ за добу знешкодили 1 120 окупантів та спалили 49 ворожих артсистем
Партизани влаштували диверсію на залізниці в Ростові-на-Дону
У Волгоградській області Росії через атаку безпілотників загорілася нафтобаза
Останні новини
07:56
51 нобелівський лауреат підписав лист із закликом припинити вогонь в Україні і в Секторі Гази
07:26
Запорізьку область за добу атакували 150 російських БпЛА різної модифікації
06:38
ФБР очолить розслідування замаху на Трампа – ЗМІ
06:10
Ворог атакував Сумщину НАР, скидав міни
05:08
Під час удару Ізраїлю по ватажку ХАМАС загинуло щонайменше 90 осіб на півдні Гази – АР
04:22
Трамп повідомив, що дістав поранення вуха
04:00
Росія та Іран прагнуть поглиблення відносин і співпраці – ISW
03:18
Байден про стрілянину під час виступу Трампа: У США немає місця такому насильству
02:44
CNN: Стрілець на мітингу Трампа "нейтралізований", загинув глядач
01:46
відеоПід час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина
Усі новини...
Реклама:
Реклама: