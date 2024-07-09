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США виділили Польщі $2 млрд на закупівлю винищувачів F-35, ЗРК Patriot і танків Abrams

Олена ІвашківВівторок, 9 липня 2024, 05:55
США виділили Польщі $2 млрд на закупівлю винищувачів F-35, ЗРК Patriot і танків Abrams
F-35, фото: media.defense.gov

США виділити Польщі кредит у розмірі $2 млрд для закупівлі зброї: винищувачів F-35, зенітно-ракетних комплексів Patriot і танків Abrams.

Джерело: заява керівника пресслужби Держдепартаменту США Меттью Міллера на сайті Держдепу

Пряма мова: "Польща є вірним союзником США, і ця угода ще більше зміцнить східний фланг НАТО. Польща здійснює масштабну програму військової модернізації, в тому числі закуповує американське оборонне обладнання, таке як літаки F-35, ракетні системи Patriot і основні бойові танки Abrams.

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Прямі кредити в рамках програми Foreign Military Financing - це інструмент співпраці у сфері безпеки, зарезервований для деяких з наших найважливіших партнерів у сфері безпеки. Кредитні кошти сприятимуть подальшій військовій модернізації Польщі в широкому діапазоні сил і засобів, що зробить значний внесок у зміцнення оборони і стримування східного флангу НАТО". 

Деталі: Міллер також сказав, що Польща є лідером в НАТО і наразі витрачає на оборону чотири відсотки ВВП, що є найвищим показником в Альянсі. 

Він підкреслив, що у Польщі дислокуються тисячі військовослужбовців США і членів НАТО, в тому числі штаб-квартира американського V корпусу в Познані.

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Представник Держдепу зазначив, що уряд США надає до 60 мільйонів доларів США в рамках програми "Зовнішнє військове фінансування" для субсидування відсоткової ставки за цим кредитом, що допоможе прискорити оборонну модернізацію Польщі за рахунок підтримки термінових закупівель оборонних товарів і послуг у США.

Теми: СШАПольщаНАТО
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