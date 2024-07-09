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Міноборони підписало меморандум з ICEYE: поглиблюють співпрацю у космічній розвідці

Ірина БалачукВівторок, 9 липня 2024, 07:13
Міноборони підписало меморандум з ICEYE: поглиблюють співпрацю у космічній розвідці
Фото з Telegram МОУ

Міноборони України повідомило, що підписало меморандум з одним із світових лідерів у галузі супутникових технологій фінською компаніє ICEYE для поглиблення співпраці у сфері космічної розвідки.

Джерело: Міноборони у Telegram

Пряма мова заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко: "Співпраця з ICEYE та підписання меморандуму значно покращить нашу розвідувальну діяльність. Ми вдячні компанії за відданість демократичним цінностям, підтримку українського народу та позицію щодо обмеження космічної зйомки над територією України. Ми повинні захищати нашу країну на землі, у повітрі, на морі, у кіберпросторі та у космосі".

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Деталі: МОУ нагадує, що компанія виготовляє мікросупутники та володіє одним із найбільших у світі угруповань радарних супутників.

Угода з ICEYE спрямована на зміцнення взаємодії у сфері дистанційного зондування Землі. У Міноборони підкреслили, що це важливо для національної безпеки та оборони України. 

Теми: розвідкакосмосМіноборони
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