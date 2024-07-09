ЗСУ за добу знешкодили 1 120 окупантів та спалили 49 ворожих артсистем
Вівторок, 9 липня 2024, 07:28
Генштаб оновив дані про втрати Росії у її загарбницькій війні проти України − станом на ранок 9 липня Сили оборони відмінусували вже понад 553 тисячі загарбників, понад 15 тисяч артилерійських систем та 8 178 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.07.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 553 410 (+1 220) осіб,
- танків − 8 178 (+7) од,
- бойових броньованих машин − 15 704 (+19) од,
- артилерійських систем − 15 015 (+49) од,
- РСЗВ − 1 115 (+0) од,
- засобів ППО − 880 (+0) од,
- літаків − 361 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 922 (+29) од,
- крилатих ракет − 2 389 (+36) од,
- кораблів/катерів − 28 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 20 212 (+62) од,
- спеціальної техніки − 2 516 (+13) од.
Дані уточнюються.