Поліція перевіряє інформацію про отруєну воду біля "Охматдиту": Ніяких звернень не було

Волонтерка Катерина Терехова (на скриншоті) заявлає, що вона сама та інші люди, зокрема, і поліцейські, отруїлись водою, яку хтось приніс на місце розбору завалів Охматдита. Поліція каже, жодних звернень щодо отруєння не було, але інформацію перевірять

Поліція Києва повідомляє, що ні правоохоронці, ні медики не отримували звернень щодо отруєння водою на місці розбору завалів дитячої лікарні Охматдит, але інформацію про це перевіряють.

Джерело: поліція Києва у Telegram, засновниця волонтерського об’єднання Help in Mukachevo Катерина Терехова в Instagram

Дослівно правоохоронці: "Поліцейські Києва перевіряють інформацію щодо можливого отруєння питної води на місці ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Зазначену інформацію поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. За вказаним фактом проводиться перевірка.

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Водночас інформуємо, що до медичних працівників звернень від громадян та поліцейських щодо можливого отруєння водою не надходило".

Деталі: Про отруєну воду напередодні заявила волонтерка Терехова.

За її словами, хтось приніс пляшку з отруєною водою для тих, хто допомагав розбирати завали після російського ракетного удару по дитячій лікарні Охматдит, і що нібито вона та ще кілька людей, зокрема, і поліцейські, мають "хімічне отруєння".

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Проявом цього вона назвала почервоніння обличчя.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Катерина Терехова (@tetushkaau)

За словами Терехової, один з поліцейських вмився цією водою, а інший "пивнув, і зараз його відкачує швидка".

Також вона повідомила, що усім "зробили уколи", а вранці вона піде здавати аналізи, щоб виявити токсин.

Судячи зі слів Терехової, йдеться про одну пляшку води, яка мала дещо відмінну від інших пляшок етикетку, але яка при цьому була запечатана.