Армія РФ двічі атакувала Херсон: є постраждалі 

Російські війська 9 липня двічі атакували Херсон, у результаті чого постраждали три людини.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: " Внаслідок чергового ворожого обстрілу постраждав 49-річний чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні, де в нього діагностували вибухову травму, уламкове поранення гомілки та перелом нижньої кінцівки. Потерпілого шпиталізували".

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Деталі: Зазначається, що напередодні окупанти скинули вибухівку з дрона на двох чоловіків 49 та 58 років. В них - вибухові травми, а також поранення ніг та живота. Потерпілих шпиталізували.