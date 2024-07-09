Армія РФ двічі атакувала Херсон: є постраждалі
Вівторок, 9 липня 2024, 12:24
Російські війська 9 липня двічі атакували Херсон, у результаті чого постраждали три людини.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: " Внаслідок чергового ворожого обстрілу постраждав 49-річний чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні, де в нього діагностували вибухову травму, уламкове поранення гомілки та перелом нижньої кінцівки. Потерпілого шпиталізували".
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Деталі: Зазначається, що напередодні окупанти скинули вибухівку з дрона на двох чоловіків 49 та 58 років. В них - вибухові травми, а також поранення ніг та живота. Потерпілих шпиталізували.