Путін вирішив звільнити з армії РФ всіх завербованих індійців після зустрічі з Моді – ЗМІ 

Індійські видання з посиланням на джерела повідомляють, що після зустрічі прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді та правителя РФ Володимира Путіна, Росія вирішила звільнити всіх індійців, яких окупанти завербували для війни в Україні.

Джерело: NDTV

Деталі: Повідомляється, що рішення щодо служби індійців у армії РФ було прийнято на вечері Моді і Путіна, після того як прем'єр-міністр Моді підняв це питання.

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Джерела зазначають, що РФ погодилася звільнити всіх індійців, яких завербували до російській армії і сприяти їхньому поверненню.

На вечері Путін також привітав Моді з переобранням на третій термін і говорив про зростання індійської економіки.

Щонайменше двоє індійців загинули у війні Росії проти України, а десятки застряглих у зоні бойових дій стверджують, що їх обманом змусили брати участь у бойових діях.

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Вважається, що близько двох десятків індійців були змушені брати участь у війні проти України після того, як їх обманом заманили до країни під приводом отримання високооплачуваної роботи.

Вірусне відео на початку цього року показало групу чоловіків з Пенджабу і Хар'яни, одягнених в армійську форму, які стверджували, що їх обманом змусили воювати в Україні, і просили про допомогу.

У березні уряд Індії заявив, що "рішуче" взявся за справу з російською владою щодо їхнього дострокового звільнення.

Індійські спецслужби також провели рейди і викрили мережу, яка займалася переправленням індійців до Росії. Під час рейдів з'ясувалося, що ці фірми відправили до Росії щонайменше 35 індійців, хоча один з чиновників сказав, що неясно, чи всіх їх змусили воювати на війні.

Прем'єр-міністр Індії Моді приземлився в Москві 8 липня. Це його перший візит в РФ з моменту початку війни проти України.