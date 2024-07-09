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Моді на зустрічі з Путіним закликав припинити війну в Україні: На полі бою рішення не знайдеш – ЗМІ

Альона Мазуренко Вівторок, 9 липня 2024, 13:41
Моді на зустрічі з Путіним закликав припинити війну в Україні: На полі бою рішення не знайдеш – ЗМІ
Моді і Путін, фото: РИА Новости

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на зустрічі із правителем РФ Володимиром Путіним закликав його припинити війну в Україні. Він заявив Путіну, що рішення не може бути знайдено на полі бою. 

Джерело: NDTV

Деталі: Повідомляється, що Моді під час неформальної зустрічі з Путіним звернувся до нього із прямим закликом припинити війну в Україні. Моді заявив Путіну, що рішення не може бути знайдено на полі бою.

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"Індія завжди закликала поважати Статут ООН, включаючи територіальну цілісність і суверенітет. На полі бою рішення не знайдеш. Діалог і дипломатія - це шлях вперед", - як вважають, сказав прем'єр-міністр Моді Путіну під час вечері.

Моді перебуває в РФ з дводенним офіційним візитом у Росії. Це його перший візит до Росії відтоді, як країна розпочала війну проти України. 

Індія ухиляється від відкритого засудження Росії і утримується від голосування за резолюції Організації Об'єднаних Націй, що засуджують Москву.

Теми: ІндіяРосіяПутінвійна
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