NYT: Україна не поверне всю територію, хоча може перемогти у війні, а РФ не спроможна на прорив

Україна, підсилена західною допомогою, може вийти переможцем у війні проти російських загарбників, але відвоювати всю свою територію, яку захопила РФ, їй навряд чи вдасться. Натомість погано підготовлені війська окупантів не спроможні на подальші значні захоплення, пише видання The New York Times з посиланням на неназваних американських посадових осіб.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "Росія захопила найбільш проросійські частини України в перший рік війни. Американські офіційні особи в приватних розмовах говорять, що Україні буде майже неможливо відвоювати всю свою територію, але вона може наполягати на більшій європейській інтеграції, якщо її результати на полі бою будуть сильнішими".

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Деталі: З посиланням на неназваних американських офіційних осіб видання зазначає, що Росія навряд чи отримає значні територіальні здобутки в Україні в найближчі місяці, хоч її погано підготовлені війська намагаються прорвати українську оборону, яка зараз посилена західними боєприпасами.

Також, твердить The New York Times, деякі посадовці кажуть, що навіть "формально не повернувши свої землі", Україна все одно може вийти переможцем у війні, зблизившись з НАТО і Європою.

"Офіційні особи, з якими ми провели інтерв'ю для цієї статті, говорили на умовах анонімності про секретні військові та розвідувальні оцінки, позиції на полі бою та делікатну дипломатію", - пише видання.

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Однак, пише NYT, американські чиновники визнають, що Росія може "досягти значного прогресу" (на полі бою – ред.), якщо відбудеться "великий стратегічний зсув", наприклад, розширення військового призову і програми підготовки (військових).

Більше деталей: Колишній президент Дональд Трамп пообіцяв, що в разі обрання він розпочне мирні переговори між Росією та Україною. Хоча він не окреслив умови миру, яких би він хотів досягти, швидкі переговори, ймовірно, змусять Україну поступитися великими територіями і відмовитися від своїх амбіцій щодо вступу до НАТО.

Але офіційні особи, твердить видання, кажуть, що вимагати, щоб переговори почалися зараз, було б помилкою. Близько $61 млрд допомоги, схвалені Конгресом у травні після місяців суперечок, зміцнюють українську оборону і зупиняють територіальне просування Росії.

"Протягом всієї війни американські розвідувальні служби були набагато песимістичнішими щодо її перспектив, ніж Пентагон, вищі офіцери якого тісно співпрацювали з українськими військовими, допомагаючи їм розробити стратегію. Але зараз оцінки в уряді США виглядають більш узгодженими, коли йдеться про перспективи Росії на полі бою", - зазначають автори статті.