Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

NYT: Україна не поверне всю територію, хоча може перемогти у війні, а РФ не спроможна на прорив

Станіслав ПогоріловВівторок, 9 липня 2024, 14:32
NYT: Україна не поверне всю територію, хоча може перемогти у війні, а РФ не спроможна на прорив
Фото: Getty Images

Україна, підсилена західною допомогою, може вийти переможцем у війні проти російських загарбників, але відвоювати всю свою територію, яку захопила РФ, їй навряд чи вдасться. Натомість погано підготовлені війська окупантів не спроможні на подальші значні захоплення, пише видання The New York Times з посиланням на неназваних американських посадових осіб.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "Росія захопила найбільш проросійські частини України в перший рік війни. Американські офіційні особи в приватних розмовах говорять, що Україні буде майже неможливо відвоювати всю свою територію, але вона може наполягати на більшій європейській інтеграції, якщо її результати на полі бою будуть сильнішими".

Реклама:

Деталі: З посиланням на неназваних американських офіційних осіб видання зазначає, що Росія навряд чи отримає значні територіальні здобутки в Україні в найближчі місяці, хоч її погано підготовлені війська намагаються прорвати українську оборону, яка зараз посилена західними боєприпасами.

Також, твердить The New York Times, деякі посадовці кажуть, що навіть "формально не повернувши свої землі", Україна все одно може вийти переможцем у війні, зблизившись з НАТО і Європою.

"Офіційні особи, з якими ми провели інтерв'ю для цієї статті, говорили на умовах анонімності про секретні військові та розвідувальні оцінки, позиції на полі бою та делікатну дипломатію", - пише видання.

ВІДЕО ДНЯ

Однак, пише NYT, американські чиновники визнають, що Росія може "досягти значного прогресу" (на полі бою – ред.), якщо відбудеться "великий стратегічний зсув", наприклад, розширення військового призову і програми підготовки (військових).

Більше деталей: Колишній президент Дональд Трамп пообіцяв, що в разі обрання він розпочне мирні переговори між Росією та Україною.  Хоча він не окреслив умови миру, яких би він хотів досягти, швидкі переговори, ймовірно, змусять Україну поступитися великими територіями і відмовитися від своїх амбіцій щодо вступу до НАТО.

Але офіційні особи, твердить видання, кажуть, що вимагати, щоб переговори почалися зараз, було б помилкою. Близько $61 млрд допомоги, схвалені Конгресом у травні після місяців суперечок, зміцнюють українську оборону і зупиняють територіальне просування Росії.

"Протягом всієї війни американські розвідувальні служби були набагато песимістичнішими щодо її перспектив, ніж Пентагон, вищі офіцери якого тісно співпрацювали з українськими військовими, допомагаючи їм розробити стратегію. Але зараз оцінки в уряді США виглядають більш узгодженими, коли йдеться про перспективи Росії на полі бою", - зазначають автори статті.

Теми: Збройні силивійнаРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Укренерго" отримає грант у 100 млн євро від Євросоюзу

фото 70 обшуків і 30 підозр за розкрадання 138 млн для армії − ОГП повідомив про масштабну спецоперацію

відеоНардепка Яцик з третьої спроби вийшла з фракції "Слуга народу"

Генерал НАТО: Україна зараз має чудову стратегію ведення війни 

У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали

Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота

Усі новини...
Збройні сили
Росіяни збільшили кількість атак на Куп′янському напрямку, на Покровському відбито 43 штурмів
Росіяни за добу понад 50 разів штурмували Покровський напрямок - Генштаб
ВМС показали навчання річкової флотилії на Дніпрі
Останні новини
14:26
Проблему, яка призвела до світового технологічного збою, ізолювали та виправлили - CrowdStrike
14:15
фотоЗеленський попросив Стармера "проявити лідерство" та дозволити бити західною зброєю вглиб РФ
14:10
Банк видав перший кредит на альтернативну енергетику за програмою "5-7-9%"
13:58
На Харківщині дитина потонула в замінованій річці
13:45
Житомирська область часто ігнорувала команди "Укренерго" і не вимикала світло
13:30
Прем'єр Британії пообіцяв Зеленському подвоїти підтримку України
13:29
Euroclear переведе 1,55 млрд євро доходів від заморожених росактивів у фонд для України
13:29
Збагатився на майже 12 мільйонів: у Львові повідомили про підозру військовому посадовцю
13:29
Сонце вже починає свій наступний цикл, хоч поки перебуває на піку поточного
13:28
Cвітовий IT-збій: Держспецзв'язку надала інструкцію для тих, хто працює на Windows
Усі новини...
Реклама:
Реклама: