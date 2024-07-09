У Єврокомісії пояснили, чому не слід вважати "миротворчу місію" Орбана посередництвом 

Представник Європейської комісії Ерік Мамер, коментуючи позицію ЄС щодо "миротворчої місії" Віктора Орбана, заявив, що Україна не просила прем'єр-міністра Угорщини виступати посередником й це більш схоже на його власну ініціативу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова головного речника Єврокомісії Еріка Мамера

Деталі: Журналіст китайського видання поцікавився, чому у ЄС така жорстка реакція на "миротворчу місію" Орбана і чому б не дати угорському лідеру шанс досягти якихось успіхів.

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"Ви кажете про посередництво. Але коли мова йде про посередництво, то це передбачає, що обидві сторони просять вас бути посередником. Це закладено у саме поняття посередництва… Наскільки мені відомо, жодна зі сторін, щонайменш Україна, не просила його бути посередником", – зазначив Ерік Мамер.

"По друге, є дуже простий спосіб закінчити цю війну, розпочату Росією – треба, щоб Росія припинила її", – нагадав він.

Речник також нагадав, що Євросоюз підтримує ініційований Україною процес за "формулою миру", метою якої є досягти справедливого і сталого миру.

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Нагадаємо, низка європейських лідерів розкритикували "миротворчий" візит Віктора Орбана до Москви.

Голова Євроради Шарль Мішель наголосив, що Віктор Орбан не має мандата на взаємодію з Росією від імені ЄС. Головний дипломат Євросоюзу також акцентував, що візит угорського прем’єра відбувається винятково в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією.

Сам Орбан запевняв, що в Угорщини немає мандата для того, аби вести переговори про мир між Україною і РФ.

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