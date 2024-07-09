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Кабмін упорядкував централізований друк і надсилання повісток військовозобов’язаним поштою 

Ангеліна Страшкулич, Валентина РоманенкоВівторок, 9 липня 2024, 15:53
Кабмін упорядкував централізований друк і надсилання повісток військовозобов’язаним поштою 
фото - Урядовий портал

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 9 липня, упорядкував механізм централізованого друку і надсилання повісток військовозобов‘язаним поштою.

Джерело: проєкт постанови уряду, текст якої має в розпорядженні "Українська правда", співрозмовники УП в уряді

Дослівно документ: "Повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, після накладання кваліфікованого електронного підпису керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП – УП) або його відділу можуть: централізовано друкуватися разом з описом вкладення та надсилатися резервістам та військовозобов’язаним засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомлення про вручення; вручатися резервістам та військовозобов’язаним під час оповіщення".

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Деталі: За даними джерел УП в Кабміні, проєкт постанови був внесений з голосу та ухвалений на засіданні уряду 9 липня.

У разі формування такої повістки керівник ТЦК та СП або його відділу має накласти кваліфікований електронний підпис у день її формування.

Централізований друк повісток здійснюватиметься Міністерством оборони або державними підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі), на підставі договорів, укладених між МОУ, призначеним оператором поштового зв’язку та відповідними державними підприємствами.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Згідно з оновленим законом про мобілізацію, 16 липня завершується термін оновлення військовозобов’язаними військово-облікових даних.
  • З 17 липня представники ТЦК та СП матимуть право надсилати громадянам повістки поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу місця проживання або реєстрації.

Теми: мобілізаціяКабінет міністрів
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