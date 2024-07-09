У Берліні на акції щодо ракетного удару РФ заборонили українську мову

На акції протесту під російським посольством у Берліні у зв’язку з ракетною атакою 8 липня поліція не дозволила учасникам виступати українською мовою.

Джерело: українська ініціатива "Віче Берлін", що виступила організатором зібрання, на своїй сторінці в X, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Українські активісти у Берліні вирішили збирати акцію на вечір понеділка, після ранкового обстрілу Росією українських міст, внаслідок якого загинули десятки людей і більш як сотня постраждали, у тому числі діти-пацієнти лікарні "Охматдит".

Реклама:

1/5 Gestern, am 8. Juli, versammelten wir uns vor der russischen Botschaft in Berlin, um unsere Wut und Trauer über einen weiteren schrecklichen Terroranschlag der russen zum Ausdruck zu bringen. #taurusjetzt #LetUkraineStrikeBack



📸: @m_dorn_ pic.twitter.com/XO5qcMvfUZ — vitsche_berlin (@VitscheBerlin) July 9, 2024

Згодом вони повідомили, що поліція заборонила учасникам, які будуть виходити до мікрофона, виступати українською мовою.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми тут для того, щоб привернути увагу до терористичного удару Росії по дитячій лікарні у Києві, щоб демонструвати і горювати разом. Проте поліція Берліна заборонила нам говорити українською, і це нас дуже обурює", – заявили вони.

Згодом експерт Сергій Сумлєнний, який стежив за подіями, написав, що через те, що деякі промовці все ж говорили українською, організаторів оштрафували.

На сторінці ініціативи пізніше зазначили, що ще не отримали штрафу та очікують на письмову відповідь поліції. "Проте нам важко зрозуміти, чому наша мова заборонена у той час, коли Росія веде війну проти нашої ідентичності та мови", – написали організатори.

Поліція Берліна пояснила свою позицію тим, що правоохоронці зобов’язані не допустити, щоб на заходах лунали протизаконні заклики, і не встигали знайти перекладача.

"Керівник команди та лідер оргкомітету завчасно домовилися, що промови будуть німецькою та англійською, тому що, на жаль, за такий короткий час перед запланованою акцією не було можливості забезпечити переклад українською. Щоб забезпечити мирний хід подій, окремі промови українською звісно дозволили", – пояснили у пресслужбі, реагуючи на розголос.

Um den Schutz der Versammlungsfreiheit aber auch die Einhaltung der damit verbundenen Regeln zu gewährleisten, müssen die Einsatzkräfte Redebeiträge & Zwischenrufe verstehen können. In dem üblichen Kooperationsgespräch vereinbarten Einsatzleitung und Versammlungsleiterin vorab… https://t.co/UowkPXl6AE — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 9, 2024

Представники німецької громадськості, які обурились ситуацією, висловили сумнів у тому, що обмеження виправдане.

"Дивно, чому у них немає наготові принаймні одного перекладача. По-друге, немає причин очікувати якихось антиконституційних закликів чи чогось подібного на демонстрації українців, і по-третє – заборона говорити українською виглядає погано", – зазначив Сумлєнний.

No such legal ban in general, but police may introduce extra bans. The problem: 1) questionable why they don’t have at least one translator ready; 2) no reason to expect any anti-constitutional calls or similar at a Ukrainian demonstration; 3) ban on Ukrainian language stinks. — Sergej Sumlenny, LL.M (@sumlenny) July 8, 2024

Експерт з юридичною освітою Патрік Гайнеманн вважає, що рішення поліції не відповідає закону, тому що свобода зібрань включає і свободу вибору мови під час демонстрації. "А тягар доказу того, що українською мовою транслюють щось заборонене, покладається на поліцію", – зазначає він.

Auf anwaltlichen Hinweis, dass keinerlei Anhaltspunkte für eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung vorliegen (auch mit Blick auf bisheriges Verhalten von @VitscheBerlin), die eine solche Verfügung rechtfertigen, verweist die Polizeiführerin auf den Rechtsweg. 2/3 — Patrick Heinemann (@P_O_Heinemann) July 8, 2024

Нагадаємо, російську ракетну атаку 8 липня, що спричинила загибель понад 40 цивільних, засудили низка західних топпосадовців і дипломатів. У США та Євросоюзі закликали розслідувати удар по "Охматдиту", який має ознаки воєнного злочину.

9 липня низка посольств у Києві приспустили прапори у пам'ять про загиблих.