Міноборони тестує нову полегшену модель бронежилета

Міністерство оборони України проводить лабораторні дослідження нової полегшеної моделі бронежилета, який відрізняється легкістю конструкції, мобільністю та зручністю для виконання маневрених дій під час штурмових і спеціальних операцій.

Джерело: заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, якого цитує пресслужба МОУ

Пряма мова: "Ми розуміємо важливість ваги спорядження для виконання бойових завдань, особливо для спецпризначенців і штурмовиків. У роботі над полегшеним бронежилетом було враховано кожен сантиметр і кожен грам виробу. Очікуємо на позитивні результати заключних випробувань, адже ця броня дуже потрібна у підрозділах".

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Деталі: Повідомляється, що модель вже пройшла випробування у школі розвідки Десантно-штурмових військ ЗСУ та отримала позитивні відгуки. Наразі триває останній етап – лабораторні випробування.

Новий бронежилет виготовлено з посилених керамокомпозитних матеріалів, що забезпечує захист 6-го класу. Розмірна сітка варіюється від S до XL у двох комплектаціях, з вагою від 7,5 кг до 12 кг, порівняно з 10,5 кг до 17,5 кг у модульних моделях.

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Бронежилет має функцію швидкого скидання та може комплектуватися додатковими елементами: захистом шиї та плечей, плечовими накладками, захистом паху, тактичним розвантажувальним ременем, захистом куприка, стегон та елементами для забезпечення плавучості. Для жінок передбачені спеціальні анатомічні накладки, зазначають у МОУ.

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Виріб також містить окремі кишені для м’якого і жорсткого балістичного захисту та демпферні вкладки, які знімаються. Після завершення лабораторних випробувань бронежилет буде передано на забезпечення ЗСУ, запевняють у міністерстві.