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Міноборони тестує нову полегшену модель бронежилета

Валентина РоманенкоВівторок, 9 липня 2024, 16:41
Міноборони тестує нову полегшену модель бронежилета
фото Міноборони України

Міністерство оборони України проводить лабораторні дослідження нової полегшеної моделі бронежилета, який відрізняється легкістю конструкції, мобільністю та зручністю для виконання маневрених дій під час штурмових і спеціальних операцій.

Джерело: заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, якого цитує пресслужба МОУ

Пряма мова: "Ми розуміємо важливість ваги спорядження для виконання бойових завдань, особливо для спецпризначенців і штурмовиків. У роботі над полегшеним бронежилетом було враховано кожен сантиметр і кожен грам виробу. Очікуємо на позитивні результати заключних випробувань, адже ця броня дуже потрібна у підрозділах".

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фото моу

Деталі: Повідомляється, що модель вже пройшла випробування у школі розвідки Десантно-штурмових військ ЗСУ та отримала позитивні відгуки. Наразі триває останній етап – лабораторні випробування.

Новий бронежилет виготовлено з посилених керамокомпозитних матеріалів, що забезпечує захист 6-го класу. Розмірна сітка варіюється від S до XL у двох комплектаціях, з вагою від 7,5 кг до 12 кг, порівняно з 10,5 кг до 17,5 кг у модульних моделях.

 
фото моу

Бронежилет має функцію швидкого скидання та може комплектуватися додатковими елементами: захистом шиї та плечей, плечовими накладками, захистом паху, тактичним розвантажувальним ременем, захистом куприка, стегон та елементами для забезпечення плавучості. Для жінок передбачені спеціальні анатомічні накладки, зазначають у МОУ.

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Виріб також містить окремі кишені для м’якого і жорсткого балістичного захисту та демпферні вкладки, які знімаються. Після завершення лабораторних випробувань бронежилет буде передано на забезпечення ЗСУ, запевняють у міністерстві.

 
фото моу

Теми: Міноборониармія
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