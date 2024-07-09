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DPA поширило заяву Макрона щодо противників вступу України в НАТО, а потім анулювало новину

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Вівторок, 9 липня 2024, 20:12
DPA поширило заяву Макрона щодо противників вступу України в НАТО, а потім анулювало новину
ФОТО: GETTY IMAGES

Оновлено 20:10. Німецька агенція DPA поширила заяву Макрона щодо противників вступу України в НАТО, а потім анулювала новину, вказавши, що Макрон не говорив приписуваних йому цитат.

"Українська правда" та "Європейська правда" перепрошують в читачів через ситуацію, що склалась. Нижче наведена попередня версія новини.

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що Сполучені Штати та Німеччина є головними противниками вступу України до Північноатлантичного альянсу.

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Джерело: агентство DPA, "Європейська правда"

Деталі: Перед самітом НАТО у Вашингтоні Макрон відзначив "сильну опозицію" США та Німеччини щодо запрошення України приєднатися до Альянсу.

"Зрештою, запрошення України до НАТО буде рішенням союзників", – додав він.

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Президент Франції нагадав про події тогорічного саміту у Вільнюсі, коли Києву також відмовили у запрошенні на вступ попри публічну критику з українського боку.

"Українці були досить роздратовані, коли дійшли висновку, що двері (в НАТО. – Ред.) були відчинені, але не настільки. І я думаю, що сценарій для Вашингтонського саміту такий самий", – сказав Макрон.

Про опозицію США та Німеччини вступу України в НАТО раніше говорили численні ЗМІ, зокрема і "ЄвроПравда".

Саміт НАТО у Вашингтоні, який триватиме 9-11 липня, має проголосити "незворотний" шлях України до Альянсу.

Читайте детальну статтю про те, що готує Байден для України на саміті НАТО у Вашингтоні

Теми: МакронУкраїнаНАТОСША
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