На більшій частині України вила повітряна тривога
Вівторок, 9 липня 2024, 18:11
На території всієї центральної, частково північної і східної частин України оголошували повітряну тривогу.
Джерело: онлайн Мапа тривог України, Повітряні сили
Детали: Повітряні сили ЗСУ попередили, що для областей, де оголошена повітряна тривога, існує ракетна небезпека. Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!
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Тривога тривала 15 хв, після чого її скасували.