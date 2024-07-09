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На більшій частині України вила повітряна тривога

Євген КізіловВівторок, 9 липня 2024, 18:11
На більшій частині України вила повітряна тривога
мапа alerts.in.ua

На території всієї центральної, частково північної і східної частин України оголошували повітряну тривогу.

Джерело: онлайн Мапа тривог України, Повітряні сили

Детали: Повітряні сили ЗСУ попередили, що для областей, де оголошена повітряна тривога, існує ракетна небезпека. Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!

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Тривога тривала 15 хв, після чого її скасували.

Теми: повітряна тривогавійна
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