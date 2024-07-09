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Російські ракети прямим влучанням знищили найбільші підприємства Вільнянська

Євген КізіловВівторок, 9 липня 2024, 19:36
Російські ракети прямим влучанням знищили найбільші підприємства Вільнянська
Наслідки російського удару по Вільнянську. фото: скриншот відео ЗОДА

Російська армія завдала ракетного удару по місту Вільнянськ Запорізької області. Внаслідок прямих влучань були зруйновані місцеві найбільші підприємства.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у соцмережах

Деталі: Крім того, у результаті атаки отримали поранення двоє чоловіків. Один із них – у стані середньої важкості.

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За словами голови Вільнянської міської територіальної громади Наталії Мусієнко, стався ворожий удар двома ракетами, спалахнула пожежа. Постраждали підприємства, тому що було пряме влучання.

Понівечене і підприємство, яке спеціалізувалося на виготовленні пелетів та брикетів. Тут на робочому місці нікого не було, тож ніхто і не постраждав. Що стосується підприємства, потрощено все, розповів його власник пан Дмитро.

Теми: ракетний ударЗапорізька областьвійнавиробництво
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