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Росіяни вдарили по Купʼянську-Вузловому: дві людини загинули, ще чотири постраждали

Тетяна ОлійникВівторок, 9 липня 2024, 20:42
Росіяни вдарили по Купʼянську-Вузловому: дві людини загинули, ще чотири постраждали
Фото - Харківська обласна прокуратура

Російські війська 9 липня вдарили по селищу Купʼянськ-Вузловий, в результаті цього загинули двоє людей, ще 4 постраждали.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 9 липня з 16:10 до 16:40 збройні сили РФ завдали авіаудари по селищу Купʼянськ-Вузловий. Загинули двоє людей: 73-річний чоловік та 67-річна жінка.

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Чоловік 40 років, 88-річна жінка та 18-річна дівчина отримали поранення. Жінка 73 років зазнала гострої реакції на стрес".

 
фото - дснс харківщини
 
фото - дснс харківщини
 
фото - дснс харківщини

Деталі: У населеному пункті пошкоджені житлові будинки та господарчі приміщення. Виникли пожежі.

Теми: війнажертви
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