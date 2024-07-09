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Держсек США запевняє, що саміт посилить зв’язки України з НАТО на шляху до членства

Іванна Костіна, Євген КізіловВівторок, 9 липня 2024, 20:40
Держсек США запевняє, що саміт посилить зв’язки України з НАТО на шляху до членства
Ентоні Блінкен. фото: Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен упевнений, що саміт НАТО ще дужче посилить зв’язки України з Альянсом.

Джерело: Блінкен на зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою у Вашингтоні, повідомляє кореспондент ЄвроПравди

Деталі: За його словами, у найближчі дні на саміті союзники продемонструють підтримку зусиллям України у протистоянні російській агресії.

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"Саміт ще більше посилить зв’язки України з НАТО на шляху до членства", – заявив Блінкен.

"Ми зробили дуже багато роботи в останні тижні і місці. І на саміті ви побачите дуже сильний пакет підтримки для України", – додав він.

За його словами, союзники продовжуватимуть докладати зусиль, щоб Україна стояла міцно у військовому, економічному, демократичному сенсі.

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Він наголосив, що сильна і успішна Україна є найкращою відповіддю на агресію Кремля.

Блінкен також згадав  про вчорашню атаку Росії і нагадав про свій візит до "Охматдиту" два роки тому.

За його словами, ця атака лише підкреслила необхідність залишатися відданими підтримці України і її обороноздатності.

Саміт НАТО у Вашингтоні триватиме 9-11 липня і, за даними ЗМІ, має проголосити "незворотний" шлях України до Альянсу.

Читайте детальну статтю про те, що готує Байден для України на саміті НАТО у Вашингтоні

Теми: НАТОУкраїнаСША
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