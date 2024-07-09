Армія РФ атакувала балістичною ракетою Одещину
Вівторок, 9 липня 2024, 21:50
Російська армія вдень 9 липня атакувала балістичною ракетою Одеську область з тимчасово окупованого Криму.
Джерело: Сили оборони півдня
Дослівно: "Сьогодні вдень російські окупаційні війська атакували Одещину балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму".
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Деталі: Під ворожим ударом знов опинилась прибережна рекреаційна зона. Виникла пожежа сухої трави, яку ліквідували пожежники.