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Армія РФ атакувала балістичною ракетою Одещину 

Тетяна ОлійникВівторок, 9 липня 2024, 21:50
Армія РФ атакувала балістичною ракетою Одещину 
Ілюстративне фото - Getty Images

Російська армія вдень 9 липня атакувала балістичною ракетою Одеську область з тимчасово окупованого Криму.

Джерело: Сили оборони півдня

Дослівно: "Сьогодні вдень російські окупаційні війська атакували Одещину балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму".

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Деталі: Під ворожим ударом знов опинилась прибережна рекреаційна зона. Виникла пожежа сухої трави, яку ліквідували пожежники.

Теми: Одеська областьракетний удар
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