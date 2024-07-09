У низці областях України фіксували російські "Шахеди"

Увечері вівторка Повітряні сили зафіксували російські "Шахеди" у кількох областях України.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 21:51 повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА на Дніпропетровщині.

Реклама:

О 22:00 військові попередили про ворожі БпЛА на півночі Херсонщини та на півдні Дніпропетровщини. Напрямок руху - Кривий Ріг. Також повідомили про нову групу "Шахедів" на Херсонщині, курсом на північний захід.

Оновлено: О 22:46 повідомили, що кілька груп "Шахедів" на півночі Миколаївщини, рухаються на північний захід, також нова група "шахедів" на Херсонщині.

О 23:38 повітряники написали про кілька груп "Шахедів" на півночі Миколаївщини курсом на Кіровоградщину, кілька груп на Кіровоградщині, курсом на Черкащину та про нову групу на півночі Херсонщини, які прямують на Дніпропетровщину, у напрямку Кривого Рогу.

ВІДЕО ДНЯ

О 23:52 стало відомо про "Шахеди" на Кіровоградщині, у напрямку Вінниччини, групу "шахедів" на Черкащині, курсом на північ, групу "шахедів" на Дніпропетровщині, прямують на північ та кілька нових груп "шахедів" на Херсонщині, рухаються на захід.

О 00.00 військові оновили напрями руху безпілотників:

Шахеди" на Вінниччині. Курс - західний.

Група "Шахедів" на Черкащині. Курсом на Київщину.

Група "Шахедів" на Дніпропетровщині, прямують на північ.

"Шахеди" на Херсонщині, рухаються на Миколаївщину.

Мапа alerts.in.ua

00.48 повітряники повідомили:

Група "Шахедів" на південному сході Житомирщини. Курс - північний.

"Шахеди" на Миколаївщині. Курс - північно-західний.

БпЛА на Дніпропетровщині, прямують на північний захід.

Нова група "Шахедів" на Херсонщині. Рухається на захід.

О 3.35 військові оновили місце перебування ударних безпілотників:

"Шахеди" на Рівненщині. Курс - західний.

"Шахеди" на півдні Хмельниччини. Курс - північно-західний.

Ворожий БпЛА поблизу Одещини. Працює ППО.

Мапа alerts.in.ua

Також Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні.

Окрім цього попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.