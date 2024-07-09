"Обклали даниною" регіональні митниці: СБУ та ОГП проводять 28 обшуків у топ-посадовців

За результатами спільної спецоперації Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України на систематичному вимаганні та одержанні неправомірної вигоди затримали керівника Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби і його заступника, а також заступника начальника регіональної митниці.

Джерело: ОГП, СБУ

Деталі: За даними слідства, ці посадовці організували схему систематичного вимагання та одержання хабарів від керівників регіональних митниць.

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Щомісяця вони вимагали грошові кошти від підлеглих за не створення штучних перешкод в їхній діяльності та "прикриття" допущених працівниками порушень.

Під час розслідування, яке тривало понад рік, правоохоронці задокументували щонайменше 8 таких передач грошових коштів.

"Цинізм ситуації полягає в тому, що саме на підрозділ відомчої безпеки та контролю покладене завдання по боротьбі з проявами корупції на митниці, а його керівник фактично запустив корупційний механізм та збирав данину з регіональних митниць, - наголошує генпрокурор Андрій Костін.

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Наразі директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби і його заступника, а також заступника начальника регіональної митниці затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

- ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Також готується повідомлення про підозру колишній виконувачці обов’язків керівника однієї із регіональних митниць, яка на теперішній час очолює управління цієї ж митниці, за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Наразі правоохоронці проводять 28 обшуків, в тому числі в Центральному апараті Держмитслужби, а також у обласних підрозділах відомчої безпеки та контролю Західного, Південного і Центрального регіонів.

Встановлюється інші особи, залучені до цих протиправних дій. Слідчі дії тривають. ‎