Салліван: НАТО призначить в Україні представника для поглиблення відносин

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван заявив, що НАТО створить нове військове командування в Німеччині, а також призначить представника у Києві для поглиблення відносин України з альянсом.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву Саллівана на конференції з оборонної промисловості у Вашингтоні

Деталі: Салліван заявив, що найближчими днями НАТО оголосить про створення нового військового командування в Німеччині для навчання та оснащення українських військ, а також призначить високопоставленого представника у Києві для поглиблення відносин України з альянсом.

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Пряма мова: "Путін не зможе нас поділити. Він не може нас перечекати. Він не може послабити нас. І Україна, а не Росія, здобуде перемогу".