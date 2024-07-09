Салліван: НАТО призначить в Україні представника для поглиблення відносин
Вівторок, 9 липня 2024, 23:19
Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван заявив, що НАТО створить нове військове командування в Німеччині, а також призначить представника у Києві для поглиблення відносин України з альянсом.
Джерело: Reuters з посиланням на заяву Саллівана на конференції з оборонної промисловості у Вашингтоні
Деталі: Салліван заявив, що найближчими днями НАТО оголосить про створення нового військового командування в Німеччині для навчання та оснащення українських військ, а також призначить високопоставленого представника у Києві для поглиблення відносин України з альянсом.
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Пряма мова: "Путін не зможе нас поділити. Він не може нас перечекати. Він не може послабити нас. І Україна, а не Росія, здобуде перемогу".